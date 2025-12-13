ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Вежди Рашидов: Кабинетът не падна
"Правотата на едно действие идва в зависимост от това какво се случва в дадена ситуация. В тази ситуация протестът беше активен. Видяхме искането на хората и си подадохме оставката“, заяви Рашидов.
Той подчерта, че трябва ясно да се прави разлика между свален кабинет и подадена оставка.
"Кабинетът не падна, кабинетът подаде оставка“, посочи той.
Той постави въпроса за отговорността след оставката и за управлението в следващия период.
"Кой ще носи отговорността оттук нататък? Казаха – искахте оставка, получихте я, няма как да приемем бюджет заради това“, коментира той и добави: "Тези, които искаха оставка на правителството, те ще носят отговорността. Как така си в оставка, пък носиш отговорност? Така не става“, поясни той.
Вежди Рашидов реагира и на критиките за връзки между политически лидери.
"Тези хора лягат и стават с името на Делян Пеевски и това скачване непрекъснато. Това не са космически кораби. Това са двама лидери, законно избрани от своите избиратели", допълни депутатът.
Според него управлението изисква сериозност и отговорност.
"Управлението не е забавление, каквото се случва в днешния парламент. То е отговорност за съдбата на хората“, подчерта Рашидов. Той посочи, че ГЕРБ трябва да води разговори "с разумни, мислещи за нацията хора“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Граждани спасиха живота на малко коте, качило се на високо дърво ...
17:42 / 13.12.2025
Инвеститор: С 50 000 евро е трудно да влезеш на имотния пазар
17:15 / 13.12.2025
The New York Times постави на първа страница мащабните антиправи...
17:24 / 13.12.2025
Politico: България и още три държави от ЕС призоваха за алтернати...
18:06 / 13.12.2025
Кирил Петков: Перманентната власт не се крие в правителството, ощ...
16:22 / 13.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS