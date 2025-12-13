ИЗПРАТИ НОВИНА
Вежди Рашидов: Кабинетът не падна
Автор: ИА Фокус 20:13
© NOVA NEWS
Правилно ли постъпиха от ГЕРБ, подавайки оставка на кабинета малко преди влизането на България в еврозоната? Този въпрос коментира бившият председател на парламента Вежди Рашидов в ефира на NOVA NEWS. Според него решението е било продиктувано от конкретната политическа ситуация и силния обществен натиск.

"Правотата на едно действие идва в зависимост от това какво се случва в дадена ситуация. В тази ситуация протестът беше активен. Видяхме искането на хората и си подадохме оставката“, заяви Рашидов.

Той подчерта, че трябва ясно да се прави разлика между свален кабинет и подадена оставка.

"Кабинетът не падна, кабинетът подаде оставка“, посочи той.

Той постави въпроса за отговорността след оставката и за управлението в следващия период.

"Кой ще носи отговорността оттук нататък? Казаха – искахте оставка, получихте я, няма как да приемем бюджет заради това“, коментира той и добави: "Тези, които искаха оставка на правителството, те ще носят отговорността. Как така си в оставка, пък носиш отговорност? Така не става“, поясни той.

Вежди Рашидов реагира и на критиките за връзки между политически лидери.

"Тези хора лягат и стават с името на Делян Пеевски и това скачване непрекъснато. Това не са космически кораби. Това са двама лидери, законно избрани от своите избиратели", допълни депутатът.

Според него управлението изисква сериозност и отговорност.

"Управлението не е забавление, каквото се случва в днешния парламент. То е отговорност за съдбата на хората“, подчерта Рашидов. Той посочи, че ГЕРБ трябва да води разговори "с разумни, мислещи за нацията хора“.


