|Бойко Борисов: България отново е в институционален вакуум, призовавам Йотова незабавно да назначи служебен премиер
По думите му Радев е подал оставка, правителството е подало оставка, а парламентът не може да работи нормално.
"Докато едни печелят време, държавата спира. Няма кой да носи отговорност, няма кой да взема решения, а цената се плаща от хората и бизнеса. На този фон от седмица хората са притеснени от високи сметки за ток. Нека да е ясно: правителството няма отношение към сметките. Правителството отговаря само за гаранциите да има ток. За сметките отговарят ЕРП-тата и независимия регулатор КЕВР. Затова настоявам КЕВР да се размърда от удобните кресла по кабинетите. Да започнат проверки!", допълва Борисов.
