ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бойко Борисов: България отново е в институционален вакуум, призовавам Йотова незабавно да назначи служебен премиер
Автор: Ваня Кузманова 16:07Коментари (0)115
© Facebook
Назначаването на служебно правителство се бави и България отново е в институционален вакуум. Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер. Това каза във видео обръщение лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По думите му Радев е подал оставка, правителството е подало оставка, а парламентът не може да работи нормално.

"Докато едни печелят време, държавата спира. Няма кой да носи отговорност, няма кой да взема решения, а цената се плаща от хората и бизнеса. На този фон от седмица хората са притеснени от високи сметки за ток. Нека да е ясно: правителството няма отношение към сметките. Правителството отговаря само за гаранциите да има ток. За сметките отговарят ЕРП-тата и независимия регулатор КЕВР. Затова настоявам КЕВР да се размърда от удобните кресла по кабинетите. Да започнат проверки!", допълва Борисов.


Още по темата: общо новини по темата: 172
05.02.2026 »
04.02.2026 »
03.02.2026 »
02.02.2026 »
30.01.2026 »
26.01.2026 »
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Изключете всички консуматори в дома и проверете дали електромерът...
12:28 / 06.02.2026
Журналист за убийствата край Петрохан: Тече процес по омаскаряван...
11:16 / 06.02.2026
Пулмолог: Мит е, че студеният въздух води до настинка
10:51 / 06.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се из...
10:21 / 06.02.2026
Българската камара за охрана и сигурност: Ако забележите камери, ...
10:23 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става...
10:22 / 06.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
13:33 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: