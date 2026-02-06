Бойко Борисов: България отново е в институционален вакуум, призовавам Йотова незабавно да назначи служебен премиер

© Facebook Назначаването на служебно правителство се бави и България отново е в институционален вакуум. Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер. Това каза във видео обръщение лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.



По думите му Радев е подал оставка, правителството е подало оставка, а парламентът не може да работи нормално.



"Докато едни печелят време, държавата спира. Няма кой да носи отговорност, няма кой да взема решения, а цената се плаща от хората и бизнеса. На този фон от седмица хората са притеснени от високи сметки за ток. Нека да е ясно: правителството няма отношение към сметките. Правителството отговаря само за гаранциите да има ток. За сметките отговарят ЕРП-тата и независимия регулатор КЕВР. Затова настоявам КЕВР да се размърда от удобните кресла по кабинетите. Да започнат проверки!", допълва Борисов.