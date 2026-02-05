ИЗПРАТИ НОВИНА
Желязков: Членството в ОИСР е следващата голяма икономическа и политическа задача
Автор: Ваня Кузманова 23:16
©
Членството в ОИСР е следващата голяма икономическа и политическа задача", заяви премиерът в оставка Росен Желязков на пресконференция в Министерския съвет, на която генералният секретар на ОИСР Матиас Корман представи годишния доклад за икономическото развитие на България в присъствието на министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев и министъра на финансите в оставка Теменужка Петкова.

По думите му ОИСР е организацията, която обединява 38 развити страни в целия свят. 

"В момента сме в края на третата пътна карта, като първата пътна карта беше за периода 2018 - 2020, втората за периода – 2021 - 2023 г., а третата за – 2023 - 2025 г. Условно има 25 тематични групи, по които се водят разговорите и по които показателите за напредък се отчитат. До началото на 2025 г. от тези 25 тематични групи седем бяха с приключили досиета", допълни Желязков.

Премиерът в оставка посочи, че това не е просто въпрос на престиж, а и огромна предпоставка за инвеститорския потенциал на страната.

"Големите предизвикателства, които стоят пред нас са свързани с конкурентоспособността, а предпоставките за нея се коренят в по-доброто образование, по-добрата инвестиционна среда, по-добрия пазар на труда", каза още Желязков.



