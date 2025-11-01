ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Вежди Рашидов: Аз не съм човек от улицата и обикновен кариерист, който напъва за служби
Той си спомни за 2022 година, когато беше избран за председател на парламента.
"Докато аз бях председател, беше един спокоен парламент", каза Рашидов.
Той разкри как е постигнал успеха си.
"Първо, аз не съм човек от улицата и обикновен кариерист, който напъва за служби. Второ, аз съм реализиран човек и не съм мечтал за това, аз бях спасителният пояс", посочи още скулпторът пред Bulgaria ON AIR.
"Аз чувствах респекта към личността ми, чувствах уважение към годините ми. Е, с едно-две малки изключения, но идиот винаги се намира някъде и това не е изключение от живия живот. Но, този парламент при моето управление - 48-ото Народно събрание, прие близо 50 закона, близо 190 решения и декларации, удължихме бюджета, а нямаше правителство, прие се декларацията за влизането на България в Шенген", отчете Вежди Рашидов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1001
|предишна страница [ 1/167 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Желязков: Следвайте примерите на будителите
14:42 / 01.11.2025
Вероятният убиец на 45-годишната Стилияна е мъжът й, 3 деца остав...
13:42 / 01.11.2025
Превенцията е най-прекият път към здравето: Д-р Чучкова-Миленова ...
14:44 / 01.11.2025
Силви Кирилов: Исканото увеличение на здравната вноска не зависи ...
13:35 / 01.11.2025
От днес влиза в сила забраната за телефони в клас, вдигат учителс...
12:48 / 01.11.2025
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърн...
12:51 / 01.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS