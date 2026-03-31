Депутатът от "ДПС - Ново начало" Станислав Анастасов е изпратил писмени искания към всички служебни министри - включително и към премиера Андрей Гюров, в които да дадат отговор относно "оперативни контакти с народните представители от ПП-ДБ Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Асен Василев", показва справка на Народното събрание.
Анастасов е изпратил на 12 март идентични въпроси като иска да му бъдат предоставени отговори за "всички срещи с дата, място и час заедно с предпис-извлечение от паметните бележки от тях, телефонни разговори, кратки текстови съобщения (СМС), както и съобщения разговори чрез различни приложения".
"Считам, че предоставянето на подобна информация е от съществено значение за гарантиране на прозрачност в институционалната комуникация и за информираността на НС относно нерегламентираното влияние над служебните министри и пресичане на задкулисна нелегитимна олигархична власта, упражнявана от Ивайло Николаев Мирчев, Асен Васков Василев и Божидар Пламенов Божанов", пише в запитването си Анастасов.
Отговорите
Служебният премиер Андрей Гюров определя поставените въпроси като неуместни в рамките на парламентарния контрол. Според него този инструмент е предназначен за теми с актуален обществен интерес, които попадат в компетенциите на съответните министри и техните администрации. Гюров посочва, че исканата от Анастасов информация представлява "злоупотреба с правомощията на народния представител".
В позицията си Гюров подчертава още, че народните представители не изпълняват функции на разследващи органи и следва да са наясно с основните конституционни права на гражданите, включително неприкосновеността на личния живот и тайната на кореспонденцията.
"Няма да допусна правителството да бъде въвлечено в предизборната кампания чрез провокации под формата на парламентарен контрол, целящи подкопаване на общественото доверие за провеждането на честни избори и засягате на личното достойнство на членовете на правителството", пише Гюров.
Сходна позиция изразява и министърът на иновациите Ирена Младенова. Тя също заявява, че няма да допусне да бъде въвлечена в предизборна кампания под каквато и да е форма, включително чрез действия, представени като парламентарен контрол, които биха могли да подкопаят доверието в честния изборен процес.
Подобни отговори дават и останалите служебни министри от кабинета "Гюров".
Все пак има и конкретни уточнения. Министърът на отбраната Атанас Запрянов посочва, че през разглеждания период е имал контакти с Ивайло Мирчев, но те са били в рамките на парламентарния контрол и дейността на комисията по отбрана. От своя страна министърът на туризма Ирена Георгиева заявява, че не е провеждала срещи с никого от тримата.
Вътрешният министър Емил Дечев и министърът на правосъдието Андрей Янкулов също дават конкретен отговор, като уточняват, че не са осъществявали "оперативни контакти“ с лидерите на ПП-ДБ.
Още по темата
/
Още от Институции
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.