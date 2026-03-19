В последния ден на НС: Депутатите приеха окончателно закона за почтеност в управлението
Законът предвижда представителството на интереси да се осъществява при спазване на принципите на откритост, прозрачност, отчетност и почтеност, с ясно очертани граници за всяко от тях. Той определя органите и лицата, пред които ще се осъществява представителство на интереси, като се вземат предвид правомощията им за издаване или приемане на нормативни актове и стратегически документи.
Законът цели да осигури прозрачност в контактите с представителите на публичната власт, равноправен достъп за всички заинтересовани лица и широка представителност при формулирането на нормативни и стратегически актове.
Според закона, представител на интереси може да бъде всяко физическо или юридическо лице, както и групи от лица, които се стремят да влияят на взимането на решения за създаване, изменение или съдържание на актове.
Законът се прилага при представителство на интереси пред Народното събрание, президентската институция, Министерския съвет, местните власти и други публични институции с правомощия за издаване на нормативни актове.
