Ветеринарен лекар обясни как да действаме, ако в новогодишната нощ намерим пострадало животно
"В повечето случаи бездомните животни са изключителни и чувствителни и биха реагирали, ако съответно се опитаме да направим каквото и да било с тях. Така че моят съвет е по-скоро да се опитаме да успокоим животното. Ако имаме възможност и под ръка, да го завием с някаква топла завивка, разбира се, да бъдем предпазливи, тъй като подобен тип животни са много страхливи и в повечето ситуации биха ухапали, за да се защитят", съветва тя.
"Така че човек би следвало да бъде много предпазлив. Ако животното се доверява , да го завие в нещо топло и съответно ако има наблизо топла или затоплена вода, да му даде да пие вода, да го освежи. Не са много нещата, които на полеви условия бихме могли да направим в подобна ситуация, за да успокоим животното, честно казано, но определено би се чувство много по-добре, ако има до себе си някакъв тип подкрепа. Най-добре е да се потърси най-близкия ветеринарен кабинет, да звъннат на колега ветеринарен лекар, който по-скоро да даде съвет какво може да се направи в зависимост от състоянието на животното, отколкото да действат, без да са се консултирали, защото това може да доведе до различни видове грешки", коментира д-р Мечева.
"Не е желателно да се оказва помощ на животно, без да сме се консултирали предварително. Това е моят съвет - по-скоро да звъннем на ветеринарен лекар и да го попитаме как да действаме", предупреди тя.
