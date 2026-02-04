ЗАРЕЖДАНЕ...
|Велева: Защо Цветанка Ризова по време на разговора си с Борисов изглеждаше така?
В публикацията си Велева изразява недоумение от поведението и излъчването на Ризова по време на интервюто. По думите ѝ, предвид дългогодишния ѝ професионален опит и множеството интервюта с водещи политически фигури, включително и с Борисов, реакциите ѝ в студиото са били трудно обясними.
"Цветанка Ризова е опитен журналист. Кого ли не е разпитвала в студиото на bTV. Не за първи път е интервюирала и Борисов. Затова не мога да си обясня защо през цялото време на разговора си с Борисов тази вечер изглеждаше така“, написа Велева.
В коментара си тя припомня и думите на известния телевизионен режисьор Хачо Бояджиев, според когото "камерата е безмилостна не само към външния вид, но и към вътрешното състояние на човека“, като подчертава, че тези уроци на телевизионното майсторство не бива да бъдат забравяни.
