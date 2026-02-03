ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето какво каза Борисов в първото си ТВ интервю от доста време
Според него изборите се бавят вече седмици наред. "Ние разбрахме протестиращите", категоричен бе той.
ГЕРБ не са обсъдили с партньорите си ИТН и БСП идеята да изберат нов председател на парламента, който по предложение на президента Илияна Йотова да стане служебен премиер, обясни Борисов.
"Всяка партия си е на нейния крак", уточни той. "Подадохме оставка, защото си свършихме работата. Бил съм в много сложи коалиции и с всички съм се разделял с добро - с ВМРО, Петър Москов, Христо Иванов, ПП-ДБ в сглобката с ДПС, БСП и ИТН", обясни лидерът на ГЕРБ.
"Единственото нещо, за което мога да уверя всички - нямам абсолютно никакъв контакт с Румен Радев. Той си прави партия, аз си гледам моята", каза Борисов.
