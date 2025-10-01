ИЗПРАТИ НОВИНА
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Автор: Илиана Пенова 09:17Коментари (0)985
На този ден светът обръща внимание на възрастните хора – не като на хора в сянка, а като на носители на опит, мъдрост и активна сила в обществото.

Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение.

Затова, въпреки трудностите, увеличихме всички пенсии с 8,6 процента и повишихме социалната пенсия за старост. Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%. Това каза премиерът Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора.

"Решително се борим с незаконните домове и инвестираме в модерни грижи.

Създаваме 254 нови социални и здравно-социални услуги, ремонтираме всички държавно финансирани домове за възрастни хора и до година условията ще бъдат изцяло обновени", отбеляза той.

"Днес отдаваме почит на хората, които със своя труд и мъдрост градиха България такава, каквато я познаваме.

Наш дълг е да предадем този пример на следващите поколения и да гарантираме, че мостът между младостта и опита остава здрав и непоклатим.

Защото именно приемствеността е силата, която движи една нация напред.

Честит празник!", казва още Желязков.


