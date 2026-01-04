ИЗПРАТИ НОВИНА
Важно за шофьорите: Зимни условия и ограничения по пътищата в страната
Автор: Георги Кирилов 19:49
©
Температурите в страната варират от 0°С до +18°С. Времето е предимно облачно, като слаб до умерен вятър духа почти във всички райони на страната. Дъжд вали в областите Бургас, Видин, Враца и Монтана. Пътните настилки са предимно мокри, а по усойните места – частично заледени, като преминаването се извършва при зимни условия, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура''. 

Ограничена видимост поради мъгла:

-Враца: до 30 м

-Крушовица, Оряхово (обл. Враца), Пишурка, Вълчедръм, Лом (обл. Монтана): до 50 м

-Бяла Слатина, Криводол, Борован (обл. Враца), Любеново, Люляк (обл. Плевен), Ябланица (обл. Ловеч), Вършец, Берковица (обл. Монтана): до 100 м

-Белоградчик (обл. Видин): до 120 м

-Област Русе: до 150 м

Състояние на автомагистралите

АМ "Тракия":

Област София: Движението при Мухово (км 44+400 до км 46+480 посока Бургас) се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък. Срок до 31.12.2026 г.

Област Стара Загора: Движението в участъка от км 184+000 до км 208+000 в двете посоки е с повишено внимание за почистване на регули. Срок до 09.01.2026 г.

Област Сливен: Движението в участъка от км 242+000 до км 250+000 в двете посоки е с повишено внимание за почистване на водостоци. Срок до 05.01.2026 г.

Област Бургас: Движението в участъка от км 346+400 до км 349+000 посока София е с повишено внимание за ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Скоростта е ограничена до 90 км/ч. Срок до 31.12.2026 г.

АМ "Хемус":

Област София: Движението в участъка от км 1+240 до км 8+500 посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км/ч. МПС над 12 т се движат само в аварийната лента. Срок до 15.05.2026 г.

Област Ловеч: Въведена е временна организация на движението в участъка от км 87+400 до км 87+675 с ограничителни елементи. Срок до 07.01.2026 г.

Област Варна: Движението от км 416+000 до км 419+000 посока София е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Срок до 30.03.2026 г.

АМ "Струма":

Област Перник: Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София е с повишено внимание за почистване на откоси. Срок до 09.01.2026 г.

АМ "Марица":

Област Хасково: Движението от км 26+900 до км 32+550 посока ГКПП "Капитан Андреево" се осъществява в една лента поради компрометирана дилатационна фуга. Срок до 31.03.2026 г.

Ограничения по основни пътни направления

Проходи:

"Върбишки“ и "Златишки“ са затворени за всички МПС целогодишно.

"Троянски“ – забранен за МПС над 12 тона.

"Шипка“ – забранено е движението на МПС над 12 тона и тегленето на ремаркета. Срок до 31.03.2026 г.

Други ограничения:

"Петрохан“ – забранен за МПС над 12 тона и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 метра.

"Дюлински“ – забранен за МПС над 3,5 тона.


Още новини от Национални новини:
Почина журналистът Светлозар Николов
17:34 / 04.01.2026
Студен фронт обръща времето у нас след 72 часа
17:04 / 04.01.2026
Божанов: Мадуро безспорно е престъпник
16:28 / 04.01.2026
BG-ALERT се задейства, затвориха цялата ски зона в наш курорт
15:58 / 04.01.2026
Промяна с времето на Бабинден
15:02 / 04.01.2026
Излезе прогнозата за първия работен ден за 2026 година
16:22 / 04.01.2026

