Васко Кръпката за протестите: До младите хора застават и такива, които искат България да се завърне в мрачните времена на соца
Автор: Цоня Събчева 17:25Коментари (0)59
Идеята на сегашните протести е по-различна, иначе енергията е една и съща. Хората, особено по-младите, искат нови лица, искат промяна. Това каза роклегендата Васко Кръпката в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“. 

Той вярва, че протестиращите българи са "генетични победители“, защото са на страната на доброто.

"Това, че някой е направил кариера на гърба на едни честни хора, не е проблем, защото винаги го е имало и винаги ще го има. Властимащите трябва да бъдат подсещани, че не са вечни и че при една демокрация нещата се решават с избори, с правото да кажеш "не“, смята Васко Кръпката.

"До младите хора обаче много активно застават и такива, които не искат България да бъде част от Европа и НАТО, а да се завърне в руслото на Русия и мрачните времена на соца, отбеляза музикантът. "В повечето случаи тези хора са платени, защото Кремъл влага милиарди в пропаганда и в това да купува политици и медии“, добави той.

Васко Кръпката вярва, че новите български лидери са част от младите българи, които сега са на площадите.

"Сегашните политици вече са изхабени, трябва да дойдат други. Когато спрат да ни управляват внуци и деца на "Държавна сигурност“, тогава ще повярвам на промяната“, допълни той.


