ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Васко Кръпката за протестите: До младите хора застават и такива, които искат България да се завърне в мрачните времена на соца
Той вярва, че протестиращите българи са "генетични победители“, защото са на страната на доброто.
"Това, че някой е направил кариера на гърба на едни честни хора, не е проблем, защото винаги го е имало и винаги ще го има. Властимащите трябва да бъдат подсещани, че не са вечни и че при една демокрация нещата се решават с избори, с правото да кажеш "не“, смята Васко Кръпката.
"До младите хора обаче много активно застават и такива, които не искат България да бъде част от Европа и НАТО, а да се завърне в руслото на Русия и мрачните времена на соца, отбеляза музикантът. "В повечето случаи тези хора са платени, защото Кремъл влага милиарди в пропаганда и в това да купува политици и медии“, добави той.
Васко Кръпката вярва, че новите български лидери са част от младите българи, които сега са на площадите.
"Сегашните политици вече са изхабени, трябва да дойдат други. Когато спрат да ни управляват внуци и деца на "Държавна сигурност“, тогава ще повярвам на промяната“, допълни той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 84
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Честито на един от най-богатите българи
17:26 / 08.12.2025
Министър Вълчев посети преобразена база в Пловдивско училище
17:15 / 08.12.2025
МС одобри проектозакона за Бюджет 2026
15:59 / 08.12.2025
Обезщетението за отглеждане на дете до 2 години се повишава на 46...
15:14 / 08.12.2025
При определени ситуации имаме право на допълнителен платен годише...
15:22 / 08.12.2025
Шефът на "Еконт": Ще запазим този инструмент
14:07 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS