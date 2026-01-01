ЗАРЕЖДАНЕ...
|Варненски ентусиасти започнаха годината с къпане в морето
С плуване в студените морски води членове на клуб "Шотокан" с ръководител Емил Златев по традиция посрещнаха утрото на новата година.
Това влизане в ледените води ни дава настроение, бодрост, това е една адреналинова инжекция и чувство за лекота, подчертаха хората, събрали се днес на плажа в морската столица.
Още новини от Национални новини:
Ще настъпят ли промени с IBAN-те и банковите сметки от днес?
17:38 / 01.01.2026
Хиляди глобени шофьори навръх Нова година
17:38 / 01.01.2026
МВнР: Няма данни за загинали българи при инцидента в Швейцария
16:21 / 01.01.2026
Винетките през 2026 година
15:50 / 01.01.2026
История на българския лев и връзката му с еврото
16:16 / 01.01.2026
Открили са флакони с райски газ в колата от катастрофата на Присо...
16:11 / 01.01.2026
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
