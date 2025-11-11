ЗАРЕЖДАНЕ...
|ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София
Припомняме, че близо 200 000 души подкрепиха петиция с искане за справедлива присъда, а случаят постави отново на пиедестал темата за агресията над животни.
Представяме Ви цялата позиция:
"Във връзка с инцидента в столичния квартал “Разсадника", в който участва служител на лечебното заведение, Ви информираме, че ВМА като институция има компетентност да се произнесе относно професионалните качества на д-р Ненад Цоневски, не за личните му такива.
В тази връзка ВМА оказва пълно съдействие на компетентните органи, които са ангажирани с изясняването на случая – Служба “Военна полиция", Военна прокуратура, Районна прокуратура-София, Трето Районно управление, Инспекторат към Министерство на отбраната.
Д-р Ненад Цоневски няма да упражнява служебна дейност до приключване на всички действия.
ВМА не толерира проявите на агресия и призивите за насилие, независимо към кого са насочени".
