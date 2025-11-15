ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Николай Попов: Който е способен да убие куче умишлено, е способен да убие и човек
"Не приемам насилие срещу никого.
От дете прибирам бездомни животни от улицата. Заедно със Сияна спасявахме животинки и това беше едно от любимите ѝ занимания. Заедно с нея се грижихме за улични животни и ги прибирахме вкъщи, лекувахме ги, намирахме им дом.
Смятам, че любовта към животните трябва да се насърчава в децата от най-ранна възраст.", написа Николай Попов в своя Facebook профил.
Според него, човек, способен да убие куче умишлено и с особена жестокост, е способен да убие и човек.
"А какво остава, когато това грозно деяние е извършено от лекар …?
Медиците са хора, посветени да спасяват живот. Това прави случилото се още по-тежко и е ясен знак, че обществото ни е трайно увредено .Не са рядкост и случаите на насилие върху деца, като този в детската градина в Каблешково.", продължава почерненият баща.
Той призова общественото недоволство да се събуди завинаги — не само относно насилието над животни, но и относно убитите деца и възрастни на пътя, тъй като по думите му статистиката е стряскаща.
"Освен почти 500 жертви годишно, имаме и почти 10 000 ранени, хиляди от които остават инвалиди за цял живот. Няма дори точна статистика колко хора биват инвалидизирани след катастрофи.", пише още Попов.
"Време е за промяна. Време е за справедливост. Време е да защитим живота — на децата ни, на възрастните, на животните.", призова той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ангел Кунчев: Тези болести неминуемо ще се появят и в България
17:19 / 15.11.2025
Тежка катастрофа с мотоциклетист затвори прохода "Шипка"
17:03 / 15.11.2025
Ахмед Доган учреди новата си партия "Алианс за права и свободи"
17:01 / 15.11.2025
На 23 години е водачката, причинила тежката катастрофа на АМ "Тра...
17:04 / 15.11.2025
Росен Желязков: Ще поискаме дерогация отново
16:19 / 15.11.2025
Ад на АМ "Тракия": Още две катастрофи, тапите са километрични
14:38 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS