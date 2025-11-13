ЗАРЕЖДАНЕ...
|"За Мая и всички след нея": Десетки на протест срещу насилието над животни
Голяма част пристигнаха на протеста със своите домашни любимци за да изразят възмущението си от поредния жесток случай на насилие над животно.
"Фокус" припомня, че на Ненад Цоневски, който прегази по жесток начин кученцето Мая в кв. "Разсадника", му е повдигнато обвинение за причиняване на смърт на гръбначно животно, но не и за убийство, а по-рано през деня от СДВР обявиха, че му е наложена и парична гаранция от 5000 лева.
От Военномедицинска академия (ВМА), където той работи, официално обявиха, че няма да упражнява служебна дейност до приключване на разследването. От лечебното заведение подчертаха, че оказват пълно съдействие на компетентните органи.
