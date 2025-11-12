ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Превръща се в епидемия: Отново умишлено прегазено с кола куче!
По думите им кучето Ричко е познато на всички и не е било агресивно.
Преди няколко дни техен съсед минава с колата си през него и животното издъхва.
Хората ще изпратят сигнал и до институциите.
Преди няколко дни друг такъв инцидент с кучето Мая предизвика бурни реакции. От 1 до 5 години затвор очакват шофьора д-р Ненад Цоневски, който в понеделник прегази животното при излизане от гараж в София.
По данни на Софийската районна прокуратура четириногото е било живо след тежкия инцидент.
Граждани, станали свидетели на случката, са го отвели веднага на ветеринарен лекар, който е установил тежки увреждания – счупен гръбнак, който е довел до инвалидизиране на животното.
Неволно направил маневра и минал през кучето, обяснил лекарят пред полицията
Пробите му за алкохол и наркотици са били отрицателни
Медикът е взел решение, че за кучето е по-добре да бъде евтаназирано, тъй като не е имало кой да се грижи за него.
След разпит на свидетели и видео-техническа експертиза от прокуратурата са категорични, че събраните доказателства показват умисъл.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 10
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Корнелия Нинова: НСО прекалиха!
18:29 / 12.11.2025
Енергийната комисия преодоля ветото на Радев
18:55 / 12.11.2025
Прокуратурата даде на съд садистите, измъчвали животни до смърт. ...
18:32 / 12.11.2025
Моника Василева: Родителите не бива да бъдат превръщани в касички...
17:07 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Прегазилият кучето в кв. "Разсадника" е обвинен за умишлена жесто...
15:46 / 12.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS