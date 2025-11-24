В мрачния сезон: Лекари съветват да приемаме като добавка "слънчевия витамин", но по-добре да си го набавяме с храната

© Дните стават по-къси, небето – по-мрачно, а ако изобщо се покаже слънце, то е час-два на ден. Именно тогава организмът започва да усеща липсата на един от най-важните си двигатели – витамин D.



Витамин D влияе върху костната плътност, имунната система, мускулната сила и дори баланса на настроението. Затова не е случайно, че когато нивата му паднат, човек се чувства уморен, раздразнителен и по-податлив на инфекции. Недостигът може да доведе до чупливи кости, отслабен имунитет, проблеми със съня и по-трудно възстановяване след боледуване.



Ако слънцето ни отказва присъствие, има други източници, които си заслужава да вкараме в менюто. Най-богати на витамин D са мазните риби като сьомга, херинга и скумрия, яйцата, черният дроб и обогатените млечни продукти. Проблемът е, че храната осигурява само малка част от необходимото количество. Ето защо през зимните месеци лекарите често препоръчват прием на витамин D под формата на добавка.



Според лекарите оптималният прием зависи от индивидуалните нива в кръвта. Затова е разумно човек да направи изследване и да се консултира с личния си лекар или ендокринолог, преди да започне добавяне. Правилната доза не само повишава имунитета, но помага и за по-стабилно настроение през сезона, в който светлината е лукс.