ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|В Крумовградско остава в сила частичното бедствено положение
За днес там е обявен червен код за валежи и е задействана системата BG-ALERT. Няма евакуирани и бедстващи хора.
Община Крумовград обяви неучебен ден за детските градини и училищата. Пороите нанесоха сериозни щети на инфраструктурата в Крумовград и съседната община Кирково. Наводнени са пътища и жилищни сгради, активизираха се свлачища, залети са земеделски земи.
Заради отнесен мост село Зиморница е откъснато от света. Не е ясно кога ще се отводнят помпените станции. Без вода са 24 села в региона, а в самия град през нощта нямаше ток в квартал Дружба тъй като са наводнени терените около блоковете, както и избите. Хората извадиха помпи от домовете си, за да отводняват.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
|
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 41 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Близо 100 хиляди птици ще бъдат унищожени до Пловдив заради птичи...
09:26 / 08.01.2026
Две Българии тази сутрин, в едната минус 6, а в другата плюс 16 г...
08:35 / 08.01.2026
Издадени са нови предупреждения за днешния ден
08:22 / 08.01.2026
Проблеми за шофьорите на АМ "Тракия" между София и Пловдив заради...
08:00 / 08.01.2026
Снегът дойде по-рано от очакваното
07:54 / 08.01.2026
Неучебен ден на 8 януари в община Крумовград
21:12 / 07.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
15:52 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS