В Крумовградско остава в сила частичното бедствено положение
Автор: ИА Фокус 08:12Коментари (1)446
© Meteo Bulgaria
Безсънна нощ в Крумовградско. Остава в сила частичното бедствено положение, обявено за 26 населени места заради проливните валежи. 

За днес там е обявен червен код за валежи и е задействана системата BG-ALERT. Няма евакуирани и бедстващи хора.

Община Крумовград обяви неучебен ден за детските градини и училищата. Пороите нанесоха сериозни щети на инфраструктурата в Крумовград и съседната община Кирково. Наводнени са пътища и жилищни сгради, активизираха се свлачища, залети са земеделски земи. 

Заради отнесен мост село Зиморница е откъснато от света. Не е ясно кога ще се отводнят помпените станции. Без вода са 24 села в региона, а в самия град през нощта нямаше ток в квартал Дружба тъй като са наводнени терените около блоковете, както и избите. Хората извадиха помпи от домовете си, за да отводняват.



Още по темата: общо новини по темата: 3
07.01.2026 Неучебен ден на 8 януари в община Крумовград
07.01.2026 Частично бедствено положение в община Крумовград
07.01.2026 Критичнo положение в община Кирково!






РадеФ и путинЪ са виновни.....МАДУРО И ТОЙ......И ИРАН И СЕВ.КОРЕЯ.....И ОРБАН...УУУУУ.....УУУУУ
Още новини от Национални новини:
Близо 100 хиляди птици ще бъдат унищожени до Пловдив заради птичи...
09:26 / 08.01.2026
Две Българии тази сутрин, в едната минус 6, а в другата плюс 16 г...
08:35 / 08.01.2026
Издадени са нови предупреждения за днешния ден
08:22 / 08.01.2026
Проблеми за шофьорите на АМ "Тракия" между София и Пловдив заради...
08:00 / 08.01.2026
Снегът дойде по-рано от очакваното
07:54 / 08.01.2026
Неучебен ден на 8 януари в община Крумовград
21:12 / 07.01.2026

