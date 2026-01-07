ЗАРЕЖДАНЕ...
|Неучебен ден на 8 януари в община Крумовград
Причината за това са продължаващите обилни валежи, които са нанесли значителни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура.
ФОКУС припомня, че на територията на община Крумовград е обявено частично бедствено положение. То е в сила от днес - 7 януари до 14 януари 2026 г.
От НИМХ предупредиха, че за утре също е обявен червен код за обилни валежи както за община Крумовград, така и за Кирково.
А от Басейнова дирекция – Пловдив съобщиха, че е създадена организация за защита на населението във връзка с получените в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ – Пловдив сигнали за преливане на реки в района на Крумовград и Община Кирково, както и за преливането на язовир Тихомир, Община Джебел.
