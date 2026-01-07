© Meteo Balkans виж галерията Утре 08.01.2026 г. (четвъртък) ще бъде неучебен ден за децата и учениците от учебните заведения на територията на община Крумовград. Това съобщи кметът на общината Себихан Мехмед.



Причината за това са продължаващите обилни валежи, които са нанесли значителни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура.



ФОКУС припомня, че на територията на община Крумовград е обявено частично бедствено положение. То е в сила от днес - 7 януари до 14 януари 2026 г.



От НИМХ предупредиха, че за утре също е обявен червен код за обилни валежи както за община Крумовград, така и за Кирково.



А от Басейнова дирекция – Пловдив съобщиха, че е създадена организация за защита на населението във връзка с получените в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ – Пловдив сигнали за преливане на реки в района на Крумовград и Община Кирково, както и за преливането на язовир Тихомир, Община Джебел.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.