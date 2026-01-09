ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Отменено е частичното бедствено положение в Крумовград
По думите му във всички населени места вече има вода. Единствено село Златолист все още е без водоподаване, но се работи по отстраняване на проблема, като там има съмнение за скъсан водопровод.
Частичното бедствено положение беше обявено на 7 януари заради проливните валежи и липсата на питейна вода в над 20 населени места в общината. Също така бяха нанесени сериозни щети на инфраструктурата в Общината.
"ВиК“- Крумовград уведомява, всички жители на общината и най-вече ползващите вода по поречието на река Крумовица, че вследствие на проливните дъждове в следващите дни е възможно замътване на водата във водопроводната мрежа. Въпреки предварителното източване на кладенците през следващите дни водата да се ползва единствено за битови нужди. След усилено хлориране и извършване на проби от РЗИ Кърджали ще уведомим жителите на община Крумовград за годността на водата за питейни нужди.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Още една водеща аут от bTV
15:36 / 09.01.2026
72-годишен от Петрич блудствал с 10-годишно дете
15:01 / 09.01.2026
Румен Радев връчва първия мандат в понеделник
13:52 / 09.01.2026
Увеличават се месечните помощи за хора с увреждания
13:26 / 09.01.2026
Приеха изменения в Наредбата за командировъчните средства при зад...
13:13 / 09.01.2026
НИМХ издаде предупреждения за 3 явления, едното от тях коварно
12:21 / 09.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS