|Отново заплаха от наводнение в Южна България
От публикуваните кадри се вижда, че нивото на река Крумовица се е покачило и застрашава града.
ФОКУС припомня, че в началото на този месец обилните валежи в Източните Родопи доведоха до обявяване на бедствено положение именно в община Крумовград. Лошите метеорологични условия доведоха до скъсване на мост, който свързва две махали в село Гривка.
За днешния ден НИМХ издаде предупреждение от оранжев код за няколко области, като една от тях беше Кърджали.
