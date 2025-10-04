© Две криминално проявени лица са задържани от служителите на полицията и жандармерията във вилно селище "Елените", съобщи директорът на ОДМВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов.



При проверка у задържаните са открити 4 500 евро в големи нови купюри – по 200 и 500 евро. По думите на Маринов у лицата е намерена и голяма връзка с ключове за секретни брави, а в непосредствена близост до тях е намерен куфар, в който имало два лаптопа, скъпи парфюми и дрехи.



По случая е образувано досъдебно производство. Предстои извършване на процесуално-следствени действия.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.