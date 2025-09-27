© Ужасът по АМ "Тракия" продължава и днес. Пътуващи сигнализират, че отново се е образувала километрична колона от автомобили край Ихтиман в посока столицата.



"Тапата и много голяма", коментират те.



Припомняме, че и през вчерашния ден трафикът по АМ "Тракия" беше кошмарен, а тапите огромни до късните часове на деня.