|Ужасна статистика за половината българи, бедни са, и то много!
Това коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).
Близо половината работещи получават минимална заплата
Велев обясни, че се изземват доходите от по-високо квалифицираните и по-трудолюбивите и се дават на по-ниско квалифицираните с по-лоши трудови навици.
"В България близо половината работещи получават минимална работна заплата или близо до нея. Голяма част от тях не я изработват", посочи той пред Bulgaria ON AIR.
По думите му европейската индустрия е в рецесия трета година.
Средната заплата зависи от минималната
"Близо половината население е на минимална заплата, а в някои области и повече от половината. С вдигането на минималната заплата се вдига и средната. Спрямо средната са определени заплатите в няколко бюджетни сектора - образование, МВР и службите, отбрана, съд и прокуратура, здравеопазване", коментира Велев.
Гостът отбеляза, че бюджетът за 2026 г. още не е представен на вниманието на социалните партньори и очаква утре да бъде изпратен, а в началото на следващата седмица да го обсъдят.
България е първа в ЕС по разходи за труд
"Увеличаването с 50% през тази година на разходите за възнаграждение в обществен ред и сигурност, в съдебна система, са на нива, които ни поставят на първо място в ЕС по разходи за труд", каза още Велев.
Той добави, че населението намалява, а получаващите заплата от бюджета се увеличават.
"Всеки четвърти, получаващ заплата от бюджета, трябва да бъде съкратен, за да постигнем средното за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)", смята Велев.
Вдигане на данъците в България
По думите му най-лошото, което може да се направи, е да се вдигне осигурителната тежест и това е предложено.
"България е в топ 5 по данъчна система в Европа. Имаме много добра данъчна система. Сега тръгваме да я чупим с вдигане на максималния осигурителен доход и вдигане на осигурителната тежест. Това е пагубно за икономическата ситуация, в която се намираме", заяви Васил Велев.
