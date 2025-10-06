ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Понастоящем минималната заплата е 1077 лева, а правителството предлага от 1 януари 2026 г. да стане 1213 лева или 620,2 евро.
"Това е ръст от 12,6% спрямо сегашния размер на МРЗ за тази година", посочи социалният министър Борислав Гуцанов.
По думите му по време на разговорите преди НСТС синдикатите и бизнесът не са се договорили за МРЗ. "Не знам какво и как стана, че отново не се стигна до споразумение. Министерството на труда и социалната политика е длъжно да предприеме съответните действия за спазване на разпоредбите на закона", допълни министърът.
"Ръстът на МРЗ ще повиши доходите на 600 000 души, ще нараснат заплатите на близо 30 000 работещи в социалните услуги, които се финансират от държавата, ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, както и на професионалните приемни семейства. Ще се постигне намаляване на бедността сред работещите и повишаването на покупателната способност", каза още Гуцанов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 30
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Краен срок за обновяването на сградния фонд поставя България пред...
10:35 / 06.10.2025
Днес обсъждат увеличението на минималната работна заплата
10:44 / 06.10.2025
Схемата, при която безработни получаваха по над 2000 лева на месе...
09:57 / 06.10.2025
До месец стартира голям сондаж в Черно море за търсене на газ
09:58 / 06.10.2025
Петков, Василев и Бориславова отидоха на разпит в КПК, "ДПС - Нов...
10:00 / 06.10.2025
Отново мечка в Доспатско! Този път се разходи по улиците в Бръщен...
09:59 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS