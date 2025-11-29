Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането

© Считано от 01.01.2026 г., във връзка с приемането на еврото (EUR), "УниКредит Булбанк" въвежда важни промени в Булбанк Онлайн и Булбанк Мобайл за физически и юридически лица, съобщиха от банката.



Булбанк Онлайн:



Продукти



Всички сметки, карти, спестявания, инвестиции и кредити ще бъдат автоматично конвертирани в евро по официалния курс на БНБ - 1 EUR = 1,95583 BGN.



Преводи



От 01.01.2026 г. преводи в BGN няма да могат да се извършват, поради което менюта за преводи "В лева“ и "Многоредов в лева“ няма да бъдат видими за потребителите. Превод "Между лични сметки в лева“ ще се преименува на "Между лични сметки в евро“.



Основният вид превод в EUR ще бъде SEPA превод, приложим за вътрешнобанкови и междубанкови преводи в България, ЕС, ЕИП, както и в останалите държави, които са част от SEPA зоната.



За корпоративни клиенти ще бъде достъпна и възможността за нареждане на Многоредов SEPA превод.



SEPA преводите към банки в България ще се изпълняват като BLINK (между доставчиците на платежни услуги, които са се включили и участват в програмата) или като стандартен SEPA превод за тези, които не участват в платежна система BLINK.



За преводи "От/към бюджета“ отпада опцията RINGS. Те ще се изпълняват като Обикновени (Бисера), като структурата се запазва, но валутата се променя от BGN на EUR.



За останалите преводи ще се използват SEPA и Blink.



Валутни преводи се запазват като структура, реквизити за попълване и начин на изпълнение.



Всички пакетни плащания в BGN ще продължат да се извършват в новата национална валута EUR.



Директен дебит и Периодични плащания



Услугата Директен дебит се преустановява.



Създадените абонаменти за Периодичните плащания в BGN, ще бъдат преустановени от 01.01.26 г. За същите Периодични плащания ще бъдат създадени абонаменти с идентични параметри в EUR.







Лимити за преводи



С цел удобство и улеснение на потребителите зададените лимити по сметки за извършване на преводи, ще бъдат преизчислени – стойността в BGN ще се раздели на две и закръгли до цяло число в EUR (пример: заложен дневен лимит за преводи в размер на 5000 BGN ще стане 2500 EUR).



Образци и история при преводи



Сумите във вече създадени образци за преводи, както и опция "Бърз превод“ и "Редакция“ от меню Образци и контрагенти в BGN, ще бъдат автоматично конвертирани в EUR по фиксинг 1,95583. Моля, при достъпване на вече създаден образец да прегледате реквизитите в него преди да го наредите отново.



Преводи, създадени преди 01.01.2026, но неизпратени, няма да могат да бъдат подписани или изпратени – необходимо е да бъдат създадени отново.



История на преводи в BGN, направени преди 01.01.2026 г., ще се запази с оригиналната валута BGN.







Битови сметки и данъци



Всички задължения по битови сметки, данъци и такси ще бъдат показвани и заплащани само в новата национална валута - EUR.







Заявки



Всички заявки за банкови продукти и услуги се запазват, като се преустановява валута BGN и се заменя с новата национална валута – EUR. Историята на подадени заявки в меню "Архив“ ще се запази.



Заявки, създадени преди 01.01.2026 г., които са останали в статус "Чернови“ и "Неизпратени“ няма да могат да бъдат подписани или изпратени – необходимо е да бъдат създадени отново.



Извлечения



Електронни извлечения - Последните извлеченията във валута BGN по email и SWIFT ще бъдат изпратени на 31.12.2025 г., а първите извлечения в новата национална валута EUR ще бъдат изпратени на 06.01.2026 г.



Какво означава това за вас?



Не е необходимо да предприемате действия – конверсията ще се извърши автоматично.



Всички ваши продукти и услуги ще бъдат достъпни в евро от 01.01.2026 г.



Преводите и плащанията ще продължат да се извършват лесно и удобно, вече в новата национална валута.



Булбанк Мобайл:



Конверсия на продукти



Всички сметки, карти, спестявания, инвестиции и кредити ще бъдат автоматично конвертирани в евро по официалния курс на БНБ - 1 EUR = 1,95583 BGN.



Текущото меню "Плащания“ ще бъде разделено на две части — "Преводи“ и "Плащания“.



Преводи



На база въведения IBAN приложението автоматично ще разпознава типа превод - вътрешнобанков, междубанков, бюджетен или SEPA - и ще показва необходимите полета за попълване.



Дневният лимит за преводи ще бъде преизчислен – стойността в BGN ще се конвертира в EUR, като се раздели на две и се закръгли до цяло число (пример: стандартният дневен лимит за преводи в размер на 30 000 BGN, ще стане 15 000 EUR).



Преводи в BGN, заложени с бъдеща дата на изпълнение след 01.01.2026 г., ще бъдат отказани. Необходимо е, в случай че имате такива, да ги наредите отново в EUR.



Преводът по QR код ще бъде поместен в "Други“ заедно с "Образци“, "За Одобрение“ и "История Преводи“



Плащания



В меню "Плащания“ ще бъдат достъпни функционалностите за битови сметки, данъци и такси, както и историята им. Заплащането ще се осъществява само в EUR.







Анализи



Менюто за приходни и разходни операции ще бъде преместено в секция "Повече“.



Образци и история при преводи



Съществуващи образци за преводи ще бъдат автоматично конвертирани в EUR по фиксирания курс 1,95583.







Препоръчително: При използване на вече създаден образец, прегледайте внимателно реквизитите преди повторно нареждане.



При преводи чрез опцията "Създай подобен“ в движението по сметка и меню "История на преводите“ сумите ще се конвертират автоматично в новата национална валута – EUR.



В "Историята на преводи“ всички направени плащания преди 01.01.2026 г. ще се запазят с оригиналната валута. в BGN.



Заявки



Менюто "Заяви“ се преименува на “Оферти“



Всички продукти и заявки се запазват, като възможността за заявяването на банкови продукти в BGN се преустановява и ще се замени с новата национална валута – EUR. Историята на заявките остава достъпна.







Валутни курсове



Функционалността в меню "Валути“ ще бъде автоматично актуализирана към новата национална валута.







Актуализация на приложението Bulbank Mobile:



За да осигурим коректна работа на всички услуги от 01.01.26 г. през Bulbank Mobile ще е необходимо задължително обновяване на приложението до последна версия 5.0.0. По-стари версии на приложението няма да позволяват достъп до функционалности след вход и ще се показва съобщение за задължителна актуализация до последна версия.



Необходимо е устройство да е с версия на операционна система не по-ниска от Android 7.0 или iOS 12.