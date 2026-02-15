ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ученик на Далай Лама: Формирането на култове и секти не е характерно за азиатските религии
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:56Коментари (0)318
© bTV
След трагедията край Петрохан, при която шестима души загинаха на две различни места, в публичното пространство се появиха и версии за религиозен мотив и възможна връзка с будизма. Разследването работи по няколко версии, а паралелно с това се появиха твърдения за връзки между действията на лицата и будисткото учение.

За повече информация по темата потърсихме д-р Робърт Търман – американски будистки автор и академик, изследовател на тибетския будизъм и дългогодишен ученик на Далай Лама. През 1965 г. той става първият американец, ръкоположен за тибетски будистки монах лично от Далай Лама. По-късно се отказва от монашеския сан, за да се ожени и да преподава, но остава отдаден ученик.

По думите на Търман откритието на Буда е, че човешкото щастие е напълно възможно и че човекът е способен да разбере света и да постигне просветление, което води не само до лично щастие, но и до възможност да помага на другите.

Той описва будизма като система на лична практика и морал, ориентирана към състрадание и ненасилие. Според него учението е "по-скоро като лекарско предписание“, насочено към развитие и постигане на пълна свобода, наричана нирвана.

Търман подчертава, че в основата на традицията стоят действията и разбирането, а не подчинението. По думите му преподаването трябва да бъде в полза на ученика, а учителят служи на него, което изключва безусловното следване на един лидер.

На въпрос дали е необходимо човек да живее в изолация, за да се посвети на будизма, той отговаря отрицателно, като отбелязва, че обучението може да бъде по-лесно в по-млада възраст, но не изисква откъсване от живота.

В тибетската традиция "лама“ означава духовен учител и титлата не се получава лесно – изисква дългогодишно обучение, често продължаващо десетилетия. Според Търман в западния контекст терминът често се използва неправилно, което създава риск от злоупотреби. Той предупреждава, че на Запад има случаи на хора, които се представят за гуру и изискват прекомерни финансови средства или лични услуги, което определя като погрешно. По думите му самият Далай Лама съветва учениците при злоупотреба да сигнализират публично.

Търман отбелязва, че лошият учител е този, който не служи на ученика, докато добрият предава знанията си и е готов да признае, когато не знае нещо.

Според него формирането на култове и секти не е характерно за азиатските религии, а е по-широко човешко явление, като напомня за трагедията в Джонстаун и подчертава, че подобни случаи нямат връзка с будизма, индуизма или даоизма.

По отношение на самоубийството той заявява, че будизмът е изключително против него, тъй като според учението душата се преражда и подобно действие се счита за лошо решение.

За децата и възможната принуда Търман посочва, че традиционно човек не може да стане монах преди ранна тийнейджърска възраст и е необходимо разрешение от родителите. Той допълва, че няма задължителни финансови изисквания за практикуване, като са възможни само практични договорености

По думите му в държави, в които будизмът не е широко развит, по-често съществуват неформални групи.

В заключение Търман определя будизма като учение, което възпитава лична отговорност, състрадание и ненасилие и не изисква изолация или сляпо подчинение, пише bTV.


Още по темата: общо новини по темата: 199
15.02.2026 Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
14.02.2026 Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петрохан – Околчица", е подражание на будистки практики
14.02.2026 Ген. Кирил Радев: Калушев е изпълнявал държавни поръчки
14.02.2026 Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
14.02.2026 Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
14.02.2026 Тошко Йорданов към Кирил Петков: Вместо да седи засрамено в ъгъла, пише в интернет
предишна страница [ 1/34 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 ...
08:20 / 15.02.2026
Месни заговезни е!
08:16 / 15.02.2026
Ключова фигура напуска ръководството на ГЕРБ и парламента
21:33 / 14.02.2026
Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петро...
19:05 / 14.02.2026
Черни облаци над България: Жълт и оранжев код за опасно време в н...
18:00 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г....
17:43 / 14.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
09:59 / 13.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ия Конгрес на БСП
България в еврозоната
Три трупа са открити в хижа
Икономическа зона "Тракия"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: