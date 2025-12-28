ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Туроператор: Влизането на страната в еврозоната не спира българите да пътуват
Автор: Елена Николова 09:16Коментари (0)0
© ФОКУС
Тази година много хора проявяват интерес към Турция като дестинация за прекарване на Нова година. Тя спокойно може да бъде определена като един от най-добрите варианти по отношение цена-качество. Силен интерес има също към Сърбия, която традиционно остава предпочитана за новогодишни празненства заради хубавата празнична атмосфера и хубавата традиционна кухня, която се предлага там. Това сподели в интервю за ФОКУС туроператорът Мирослав Пешлов.

Какво се случва обаче в дните след Нова година?

По думите му през следващите месеци – януари и февруари – не се наблюдава затишие при пътуванията, а напротив. "Има ясно изразен интерес към определени типове пътувания. Традиционно силни остават СПА уикендите. През февруари се отчита голям интерес към карнавални дестинации, като карнавала във Венеция, карнавалите в Корфу и Патра, които всяка година привличат все повече български туристи. Също около Свети Валентин се засилва търсенето на романтични дестинации, сред които традиционно класацията води Париж, но има интерес и към други европейски градове“, подчерта Пешлов.

Има ли притеснения от страна на пътуващите българи заради въвеждането на еврото?

Туроператорът обясни, че в своята практика не е забелязал клиентите да имат притеснения относно смяната на валутата от 1 януари. "Напротив, хората все повече идват и казват, че искат да инвестират средствата си в пътувания. След пандемията и дългите месеци на ограничения преди години, много хора осъзнаха, че пътуването е богатство, то носи емоции, спомени и лични преживявания, които не могат да бъдат заменени“, каза той.

"Туристическият сектор вече е доказал, че е адаптивен и устойчив и ще продължи да се развива и да се подобрява. За улеснение на клиентите и тяхно спокойствие, отдавна сме подготвени за процеса по превалутиране, организационно, технически, а също и с вграждането на ПОС терминали в офисите, така, че клиентите да се чувстват спокойни и уверени при всяка една резервация“, заключи Мирослав Пешлов.


Още по темата: общо новини по темата: 1535
27.12.2025 »
27.12.2025 »
27.12.2025 »
27.12.2025 »
27.12.2025 »
27.12.2025 »
предишна страница [ 1/256 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Почина Роси Антов
00:15 / 28.12.2025
Меteo Bulgaria алармира: Още тази нощ вятърът ще се усили
23:02 / 27.12.2025
Главният касиер на БНБ със съвети как да разпознаем истинските ев...
21:17 / 27.12.2025
Бащата на убитото от влак дете: Чувам "бум"! Жена ми - там, детет...
20:37 / 27.12.2025
Как да сме сити и доволни по празниците, но калориите да са допус...
17:55 / 27.12.2025
Издадоха оранжев код за Пловдив и още 11 области
17:10 / 27.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
20 години от атентата в Кербала
Крал Чарлз е болен от рак
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: