|Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 евро, защото бързо се изчерпва касовата наличност
Само през първите 21 дни от месеца комисията е получила над 6300 сигнала.
На 20 януари Десислава Атанасова пазарува в голяма търговска верига. В себе си има банкнота от 200 евро и дребни монети.
"Отивам на касата, давам банкнотата, касиерката я взима и ми казва: "Не мога да ги приема“. На въпроса ми "Защо“ последва: "Не мога да ги приема, ще ми вземете всички дребни“, разказва пред bTV жената.
Експертите съветват в такива случаи да се подават сигнали към Българската народна банка.
"Има решение на Европейския съд, което казва, че разплащателното средство от 100, 200 или 500 евро са официални банкноти, които следва да бъдат приети, но трябва да съответстват на обема на покупката. Тоест, ако отидете с 200 евро да си вземете пакетче дъвки, търговецът е крайно възможно да ви откаже“, обясни Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността председател на КЗП.
Десислава казва, че избраните от нея покупки били за над 30 евро. Поискала среща с управителя, но плащането отново ѝ е отказано.
"Казах им, че нямам други пари, това ми е единствената банкнота. Отговорът беше: "Не можем да ви помогнем, правете ги каквото искате“. Казаха ми да отида да си ги разваля в банка“, разказва Десислава.
От търговската верига "Билла" обясниха конкретния случай с липса на достатъчно наличност:
От там призоват клиентите да пазаруват приоритетно с банкови карти. Междувременно Комисията за защита на потребителите направи проверка на аптека по сигнал.
"Имаме жалба от възрастен човек, който твърди, че лекарство за кръвно е повишено около 1/3-та от 1 януари“, каза Цветислава Лакова от КЗП.
От комисията припомнят, че санкциите за нарушителите са от 5000 до 100 000 лева и двойно повече при повторно нарушение.
