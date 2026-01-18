Търговец: За първи път толкова много търговски маси не работят през януари

© Ръст в цените на плодовете и зеленчуците и спад при основни хранителни стоки на борсите у нас през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.



Най-значително поскъпване на цените на едро през изминалата седмица има при зелените чушки, тиквичките, картофите, лука и мандарините.



А сред основните продукти, които поевтиняват са киселото и прясно мляко, брашното и маслото, сочат данните на комисията по стоковите борси и тържищата.



Около 70% от търговските маси на централния пазар във Велико Търново не отвориха след 1 януари.



Цветослав Иванов отглежда зеленчуци в село Виноград и продава домашната си продукция си на пазара във Велико Търново. Казва, че за първи път толкова търговски маси не работят през януари и смята, че основна причина е несигурност заради новата валута.



"Ами не ги познават още, пък и както дават по телевизията - има ментета, даже вчера тук колеги си събираха нещата“, коментира пред bTV Цветослав Иванов, производител.



"Хората са стъписани, няма хора, няма клиенти, явно изпитват някакъв страх в момента се работи и с лева, и с еврото“, посочва Мария Евтимова, търговец.



Стела Съкова е от малкото, които работят, предпочита да продава в левове.



"Аз предпочитам български пари, не защото не разбирам еврото, а защото да работиш със смесена валута, това да им обясняваш това колко е, защо е, просто е кошмар. Аз го преизчислявам и не ги лъжа, но те започват да се чудят в момента - какво съм им върнала“, споделя тя.



Много клиенти са готови да се разплащат с евро или онлайн, но не всички търговци са подготвени.



"Ей сега даже исках да купя чесън от един, ама ми каза "не мога да ти върна в евро“, посочва Тодор Добрев, клиент.



"Тук на пазара нямат ПОС-терминал, те нямат касови апарати“, казва Стефка Тодорова, клиент.



"Евро, български пари - не можем да се оправим изобщо с еврото, всеки се бърка с парите“, посочва Стефан Василев, клиент.



Засилените проверки на контролните органи са другата вероятна причина за затворените маси.