|Тук съм, защото ми писна: С каква цел протестират младите?
"Фокус" проведе анкета сред протестиращите, за да разбере какви са техните лични мотиви да излязат пред Народното събрание и какъв е очакваният ефект на демонстрациите.
От отговорите на анкетираните стана ясно, че не само самоосигуряващите се лица и собственици на бизнес се чувстват пряко засегнати от разпределението на бюджета. Част от хората, които отговориха на въпросите, определиха протестите като протести на поколението Z, а тези, които не са съгласни с тази генерализация го определиха като колективен протест на народа.
За младите това е борба за бъдеще в България и борба срещу вкоренената корупция.
Разпределението на бюджета беше главният мотив за протестите. Доста от анкетираните посочиха точно това като причина да излязат на жълтите павета. Очакваният ефект е оттеглянето на бюджет 2026, според болшинството. Тази задача вече е изпълнена, което показа, че има смисъл от изразяването на гражданско недоволство.
Но има и други очаквания - смяна на правителството с напълно ново такова. Липсва доверие в партиите, които участват в управлението. Според протестиращите, в Парламента трябва да влязат нови лица и нови партии с нови идеи, на които да дадем шанс.
“Тук съм, защото ми писна!" - това чух от младежи в 20-те си години. Те чувстват дълг да се борят за справедливост. За себе си, за семействата си, за страната. Те искат да успеят в България и държавата да се грижи за тях. Конкретен проблем, освен бюджета, който води хора на площада е и лошата или липсваща пътна инфраструктура - вдигане на такси, а пътища - няма, като това ежедневно създава предпоставки за ПТП и отнема животи.
Отделните причини за общественото недоволство са безбройни и валидни, но каузата е една - да останем в България и да имаме хубав живот тук, да имаме доверие в системата. Изтеглянето на бюджета не е достатъчно, за да се успокои народът. Това сочи фактът, че протестните действия не спряха дори след изтеглянето му. Припомняме, че снощи хора се събраха на площадите в няколко града, за да протестират срещу правителството.
Повече чуйте в звуковия файл.
