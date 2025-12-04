Тук съм, защото ми писна: С каква цел протестират младите?

© Фокус Втори огромен протест в София пред Народното събрание в рамките на няколко дни се състоя на 1-ви декември. Граждани скандираха "Оставка!", "Мафията вън!" на жълтите павета и обявиха своето несъгласие с бюджета за 2026 година, настоявайки за промени във властта. Припомняме, че първият голям протест беше на 26 ноември.



"Фокус" проведе анкета сред протестиращите, за да разбере какви са техните лични мотиви да излязат пред Народното събрание и какъв е очакваният ефект на демонстрациите.



От отговорите на анкетираните стана ясно, че не само самоосигуряващите се лица и собственици на бизнес се чувстват пряко засегнати от разпределението на бюджета. Част от хората, които отговориха на въпросите, определиха протестите като протести на поколението Z, а тези, които не са съгласни с тази генерализация го определиха като колективен протест на народа.



За младите това е борба за бъдеще в България и борба срещу вкоренената корупция.



Разпределението на бюджета беше главният мотив за протестите. Доста от анкетираните посочиха точно това като причина да излязат на жълтите павета. Очакваният ефект е оттеглянето на бюджет 2026, според болшинството. Тази задача вече е изпълнена, което показа, че има смисъл от изразяването на гражданско недоволство.



Но има и други очаквания - смяна на правителството с напълно ново такова. Липсва доверие в партиите, които участват в управлението. Според протестиращите, в Парламента трябва да влязат нови лица и нови партии с нови идеи, на които да дадем шанс.



“Тук съм, защото ми писна!" - това чух от младежи в 20-те си години. Те чувстват дълг да се борят за справедливост. За себе си, за семействата си, за страната. Те искат да успеят в България и държавата да се грижи за тях. Конкретен проблем, освен бюджета, който води хора на площада е и лошата или липсваща пътна инфраструктура - вдигане на такси, а пътища - няма, като това ежедневно създава предпоставки за ПТП и отнема животи.



Отделните причини за общественото недоволство са безбройни и валидни, но каузата е една - да останем в България и да имаме хубав живот тук, да имаме доверие в системата. Изтеглянето на бюджета не е достатъчно, за да се успокои народът. Това сочи фактът, че протестните действия не спряха дори след изтеглянето му. Припомняме, че снощи хора се събраха на площадите в няколко града, за да протестират срещу правителството.



Повече чуйте в звуковия файл.