© Фейсбук виж галерията Тротинетка блъсна пешеходец в София. Инцидентът е станал на булевард "Неделчо Бончев" 10. Това стана ясно от кадри, качени от Диана Русинова във Фейсбук.



"На едната снимка виждате чавек (пешеходец) пострадал след сблъсък на тротоара с водач на ИЕПС - електрическа тротинетка.



На втората снимка виждате водача, блъснал пешеходеца. Стойката и физиономията му говорят много.



Изводите и коментарите, надяваме се смислени, оставям на вас", пише Русинова.