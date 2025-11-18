Тежък инцидент в София

© Facebook Инцидент на на ул. "Крум. Хр. Стоянов" при гара "Захарна Фабрика" в София. Това съобщиха от полицията за "Фокус".



По данни на полицията жена е била блъсната на пешеходна пътека край гарата. На мястото са били изпратени екипи на полицията. Пострадалата е откарана с линейка за преглед. Все още не е ясно състоянието й.