ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Потърпевш след снощното меле на "Витошка": Виновникът се държеше нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време!
На кадри, предоставени на нашия екип от собственици на съседен до мястото на катастрофата магазин, се вижда моментът на удара и високата скорост, с която се движи шофьорът.
Константин Aтанасов е един от потърпевшите. Според него ударените паркирани автомобили са били четири, както и един контейнер за боклук.
"Държеше се нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време. Към полицаите се държеше все едно не е виновен. Обясняваше, че се е движел с 50 км/ч и не знае какво е станало", разказа пред NOVA Атанасов. Според него обаче скоростта е била по-висока.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 300
|предишна страница [ 1/50 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Почина шефът на БАБХ
21:28 / 02.11.2025
Рая Назарян: Не можем да бъдем упреквани за това
21:19 / 02.11.2025
Шофьорът, помел над 5 коли на бул. "Витоша", е бил пиян
21:09 / 02.11.2025
Край на циганското лято!
20:44 / 02.11.2025
Владислав Горанов с тежка атака срещу президента
20:06 / 02.11.2025
Родена е на днешния ден в Пловдив, уволнявана е често от различни...
18:58 / 02.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
21:03 / 01.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS