© Фейсбук виж галерията Шофьорът, помел над 5 коли на бул. "Витоша", е бил пиян. Това съобщиха от полицията.



Пробата му е отчела над 1,2 промила алкохол. Към момента няма данни за пострадали.



Мъжът е бил на 42 години.