© Bulfoto виж галерията Както вече ви информирахме, снощи мъж застреля бизнесдама в София. Жената е отворила фирмата, чрез която работи магазинът й за алкохол и цигари, през 2021 година.



Хора от района, които я познават, казаха, че не са чули нищо, а тя не им е споделяла да има притеснения.



Убиецът и жертвата са имали отношения в миналото. Най-вероятно става дума за убийство от личен мотив. Оборотът на търговския обект не е взет. Престъплението е извършено с четири куршума.