ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Близки не спират да оставят цветя през магазина на брутално убитата Стела
Двамата се разделили заради болезнената ревност на Боксьора и постоянния домашен тормоз, който упражнявал над Стела.
Глист
Жената се изнесла от къщата им в столичния квартал "Хладилника“ и се настанила на квартира на улица "Българска морава“, на няколко метра от магазинчето за алкохол и цигари, което стопанисвала. Търговският обект на фирмата й "Стелла 1979" е нает под наем от 2021 г. и за 3-4 години тя успяла да го разработи. Почти всички работещи в околните магазини за авточасти, както и хората от квартала, си купували кафе при нея.
"Работлива, усмихната жена. Мъжът рядко съм го виждал, доколкото си спомням се казва Румен. И той като нея изглеждаше добре за годините си“, разказа Анатоли Александров – наемодател на магазина на Стела.
"Не го знам какъв боксьор е бил навремето. Един висок, слаб, приличаше на глист, с побеляла коса“, допълни Александров. Най-голямата им дъщеря също била много добър човек, обожавала животните и била студентка по ветеринарна медицина.
Всички в района познавали Стела. Тя била много добре поддържана жена за годините си. Идвала винаги наконтена, с оправена коса и грим. Карала "Тесла“, за която се предполага, че също като силикона й е подарък от Румен Боксьора, който се занимавал с внос и търговия на електрически коли. Точно в една от тях бе открит и трупът му – на улица "Пиротска“ 78, часове след като е разстрелял Стела.
Съседите от махалата все още са в шок от случилото се и не могат да повярват, че красивата и добра жена вече не е сред живите. Хората идваха и оставяха цветя пред затворения магазин, видя "Телеграф“. Те споделиха, че наела скромен апартамент в района и зарязала триетажната къща, в която живеела с Румен Боксьора заради тормоза.
Майка й Галя идвала да й помага, работела също и в магазина. "Беше тук вчера, днес не сме я виждали. Може би организира погребението“, коментира човек от съседен магазин.
"Знам го, занимаваше се с електрически коли. Виждал съм го да идва до магазина при Стела, но си тръгваше бързо. Не бяха в добри отношения“, потвърди и Разех Салех, собственик на малък бизнес за авточасти в близост до магазина.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Около 5–6 хиляди лева на месец може да си докара един таксиметров...
11:54 / 05.11.2025
Почина заместник-министърът на спорта
11:52 / 05.11.2025
Касовият апарат е единственото нещо, което държи НАП в миналото
11:29 / 05.11.2025
Президентът наложи вето
10:55 / 05.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:55 / 05.11.2025
Промяна в посоката на вятъра вдига температурите за уикенда
10:16 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
19:53 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS