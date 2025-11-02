ИЗПРАТИ НОВИНА
Убиецът на Стела се е самоубил в колата си
Автор: Георги Кирилов 16:29
Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил. Това научи "Фокус" от разкази на жители на района, в който е било открито тялото на мъжа.

Работещи в магазините на ул. "Пиротска" разказват, че колата му е била паркирана още предишната вечер на мястото, на което е бил открит мъртъв и не е била поместена, докато полицията не го намира на следващия ден.

От тези разкази можем да констатираме, че мъжът е убил 45-годишната Стела в часовете между 22-23 часа, а малко след това се е самоубил. Бил е намерен чак на следващия ден по обяд в колата си, мъртъв, на ул. "Пиротска" 78.

Информацията, с която разполагаме е неофициална, по разкази на хора от района, станали от части свидетели на жестокото престъпление.

Припомняме, че от близки на семейството "Фокус" научи, че 45-годишната Стела е била подлагана на постоянен тормоз от страна на съпруга си. Бил е бивш боксьор и се е занимавал с точене на карти, криминално проявен.

Жената много пъти е подавала сигнали срещу него. Били са разделени от дълго време.


