|Убиецът на Стела се е самоубил в колата си
Работещи в магазините на ул. "Пиротска" разказват, че колата му е била паркирана още предишната вечер на мястото, на което е бил открит мъртъв и не е била поместена, докато полицията не го намира на следващия ден.
От тези разкази можем да констатираме, че мъжът е убил 45-годишната Стела в часовете между 22-23 часа, а малко след това се е самоубил. Бил е намерен чак на следващия ден по обяд в колата си, мъртъв, на ул. "Пиротска" 78.
Информацията, с която разполагаме е неофициална, по разкази на хора от района, станали от части свидетели на жестокото престъпление.
Припомняме, че от близки на семейството "Фокус" научи, че 45-годишната Стела е била подлагана на постоянен тормоз от страна на съпруга си. Бил е бивш боксьор и се е занимавал с точене на карти, криминално проявен.
Жената много пъти е подавала сигнали срещу него. Били са разделени от дълго време.
