Товарен влак с цистерни с дизелово гориво гори край Пясъчево
Автор: ИА Фокус 07:57Коментари (0)1053
© Facebook
Товарен влак с цистерни гори в хасковското село Пясъчево, община Симеоновград. Гори дизелово гориво. 

По първоначална информация горят осем вагона. На мястото на инцидента има екипи на полицията и пожарната. 

В социалните мрежи очевидци разпространиха кадри от пожара. Местни медии съобщават, че на терен работят 20 автомобила на пожарната.



