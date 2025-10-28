Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с автобус на пътя Харманли-Симеоновград снощи

© Facebook Пожарникарите Иван Дулев и Красимир Вълчев, и полицаят Димитър Димитров са сред първите, отзовали се на мястото на катастрофата с автобус на пътя Харманли-Симеоновград снощи. Благодарение на бързата им реакция инцидентът остава в статистиката като разминал се без жертви и тежко ранени. Това съобщават от Министерство на вътрешните работи.



До произшествието се стига, след като водачът на товарен автомобил опитал да се включи в движението и отнел предимството на автобус, заради което настъпил сблъсък между тях. За да избегне последващ удар, водачът на автобуса завил рязко, возилото излязло от пътя, ударило се в мантинела и спряло, надвиснало над дере.



При пристигането си тримата униформени веднага обезопасили автобуса, за да не падне в реката и със стълба евакуирали успешно всички 14 пътници и водача.