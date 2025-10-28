ЗАРЕЖДАНЕ...
|Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с автобус на пътя Харманли-Симеоновград снощи
До произшествието се стига, след като водачът на товарен автомобил опитал да се включи в движението и отнел предимството на автобус, заради което настъпил сблъсък между тях. За да избегне последващ удар, водачът на автобуса завил рязко, возилото излязло от пътя, ударило се в мантинела и спряло, надвиснало над дере.
При пристигането си тримата униформени веднага обезопасили автобуса, за да не падне в реката и със стълба евакуирали успешно всички 14 пътници и водача.
