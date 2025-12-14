ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
Автор: ИА Фокус 11:10Коментари (0)91
©
Абсурдно е да сме сърдити на мемета, защото това е хумор и сатира. От друга страна, няма за какво да се сърдя на г-н Борисов, като това решение беше взето от трите партии в съвместното управление. По същия ефект може да се разсърди и на нашата партия сам на себе си, което е глупаво. А що се отнася до ПП-ДБ - те като опозиция естествено ще се опитват по някакъв начин да свалят властта или да я критикуват. Друг е въпросът имат ли моралното право на това и имат ли акъл да го правят в определен момент на развитието на държавата - това коментира в ефира на БНТ председателят на ПГ на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов.

Според него атаките на ПП-ДБ са основно срещу ДПС и обвинение към всички, които са останали в парламента и които не са опозиция.

"И сега възниква въпросът къде е моралът на ПП-ДБ да говорят срещу "Ново начало", при положение че преди година им свърши управлението именно с Делян Пеевски и Бойко Борисов", посочи той.

Йорданов показа в студиото снимка от 20.12.2023 г. от брифинг на Бойко Борисов, Йордан Цонев и Асен Василев:

"Асен Василев е финансов министър в сглобката, Йордан Цонев е председател на бюджетната комисия в сглобката, Бойко Борисов е част от сглобката и говорят за бюджета. Когато си бил с тези хора, когато твоя подпис стои до подписа на Делян Пеевски и до Бойко Борисов за промяна на Конституцията, с всички тези вредни неща, които направиха - това е благодарение на "Продължаваме Промяната - Демократична България", те направиха тези промени с любезното съдействие и помощ и молби към Бойко Борисов и Делян Пеевски. И сега имат наглостта да излязат да говорят срещу тях."

По думите на Тошко Йорданов факт е, че имаше социално напрежение и от ИТН никога не са твърдели, че "сме оженени за някоя власт":

"Партията, която се отказа два пъти от властта в ситуации, в които това трябва да се направи, а не стои закопчана с белезници за нея е "Има такъв народ". Свалихме онова вредно правителство на Кирил Петков ние от "Има такъв народ". Сега при това социално напрежение, което се получи, правителството можеше да продължи да работи, защото вътре в парламента не можеха да го свалят. Така, че това беше наше осъзнато решение."

Той каза още, че при формирането на бюджета грешката, която отчита е, че не е трябвало да бъде вкаран в парламента преди да са се доразбрали със синдикатите и работодателите.


Още по темата: общо новини по темата: 32
14.12.2025 »
14.12.2025 »
13.12.2025 »
13.12.2025 »
13.12.2025 »
13.12.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от т...
09:36 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Д-р Ваня Нушева: Изборите ще са от 15 март нататък
08:27 / 14.12.2025
Политолог: Възможно е новогодишното обръщение да не бъде направен...
08:31 / 14.12.2025
Прогноза за неделя, 14 декември
08:25 / 14.12.2025
Промени влизат в сила от днес
06:00 / 14.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
12:02 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
15:10 / 12.12.2025
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 73 години
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 73 години
12:18 / 12.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Преброяване на населението 2021 година
Кабинетът "Желязков" подава оставка
България в еврозоната
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: