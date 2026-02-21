Топ криминалист: На "Петрохан" тримата са ликвидирани, на Околчица - самоубийство от отчаяние

© Информацията по случая "Петрохан-Околчица" е много откъслечна и манипулативна. Това заяви криминалистът Иван Савов в предаването "Денят ON AIR". Той изтъкна показаните записи от камери, както и снимката на телата пред хижата, която се разпространи в публичното пространство.



"Не е ясно тази снимка в кой етап е направена. Със сигурност телата са местени, след като са убити. Единият беше със смъкнати панталони. Очевидно бяха с огнестрелни рани в областта на главата. Първата голяма глупост, която се каза, е, че единият се е самоубил с два изстрела в главата. Това не е възможно. Има как да възпроизведеш два изстрела срещу себе си, ако те не са в главата. Имам чувството, че нарочно се манипулира мнението и се насочва към скандалната част, свързана с педофилските им действия", коментира Савов.



"Зад Стара планина има стотици хижи, част от които са изоставени. Защо точно Петрохан? Защото там има планински проход и наблизо е границата със Сърбия. Защо са разполагали с дрон, който в момента може би "Гранична полиция" има вече. Твърдя, че обектът е бил охраняван, включително с електрическа ограда, която е запечатана в Google, пак от туристи. Имало е табели, че обектът е охраняван и се стреля. Твърдя, че са проверявани документи на хора, което е незаконно. Полицията е знаела за това", каза Савов.



По думите му случаят, представен като криминален, може да излезе, че е криминален случай, който прави връзка с канал.



"Хостинг на услуга означава предоставяне на пространство, което някой да ползва срещу заплащане. Там имаме хостинг на трасе, на хижа, в която спокойно могат да приспиват хора, които са издирвани, които нелегално са влезли и преминали през страната. И кой държи правата - този, който ги е прихванал. Село Гинци е малко село. Хората свикват с всичко. Мястото е избрано, защото никой няма да задава въпроси", изтъкна криминалистът.



Савов изключи вероятността да става въпрос за ритуално самоубийство.



"Тези хора са били достатъчно меркантилни, за да изключим вътрешната им убеденост в духовното им съществуване. Според мен има и от двете неща. В Петрохан тримата души са убити - ликвидирани са. Това, че кучетата са заключени в хижата, прибрал ги е някой, който ги познава. Някой, с когото са работили. Това, че тези хора са убити, е защото някой е искал да се отърве от тяхното съществуване. Готвили са се да избягат. На Околчица е по-вероятно да говорим за самоубийство, но не е ритуално, а от отчаяние", смята специалистът.