ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Токсиколог коментира медикамента, открит в кръвта на Калушев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:17Коментари (0)181
© NOVA
След като разследващите съобщиха, че в кръвта на Ивайло Калушев е установено наличие на фенобарбитал, екип на NOVA провери какво представлява този медикамент, в какви случаи се използва и какви ефекти може да предизвика. Към момента няма информация дали веществото е било приемано по медицински причини или с друга цел.

Потърсихме експерти, които нямат обвързаност с разследването, за да получим повече информация за фенобарбитала.

Токсикологът доц. Маргарита Гешева отбелязва, че преди десетилетия фенобарбиталовите интоксикации са били значително по-чести.

"Докато преди 30 години фенобарбиталовата интоксикация беше ежедневие, сега имаме не повече от пет случая с отравяне или самоотравяне“, посочва тя.

По думите ѝ медикаментът в миналото се е използвал основно за лечение на епилепсия. С навлизането на по-съвременни антиепилептични лекарства обаче фенобарбиталът постепенно е изместен от терапевтичната практика.

"Той е медикамент, който се използваше преди всичко срещу епилепсия. Влязоха в терапията на неврологията много по-модерни медикаменти от други групи, които напълно го изместиха като антиепилептично средство“, обяснява Гешева.

Фенобарбиталът принадлежи към групата на барбитуратите и действа потискащо върху централната нервна система.

Проф. Георги Момеков уточнява, че при прием на по-високи количества ефектът се развива постепенно и може да бъде тежък: "При прием на по-голяма доза ефектът минава през седация – тоест успокояване, сън, обща анестезия или наркоза, кома и смърт“.

Експертите подчертават, че предозирането води до потискане на мозъчната активност и забавяне на реакциите на организма.

Според проф. Момеков ниски дози фенобарбитал могат да се съдържат и в някои комбинирани медикаменти. "Има ниски дози фенобарбитал в някои комбинирани продукти – аналгетици, успокоителни, но като цяло няма широка употреба. Там дозите са толкова ниски, че не будят притеснение“, пояснява той.

Доц. Гешева допълва, че таблетната форма на чист фенобарбитал практически отсъства у нас. "Има го в комбинирана форма, като белергамин, и в ампулна форма“, казва тя.

Проверка показва, че медикаментът не може да бъде закупен свободно от аптека. "Не може да се вземе лесно. Той е контролиран лекарствен продукт. Отпуска се по зелена рецепта. Не може просто да дойдеш, да го поръчаш и ние да го отпуснем“, обяснява фармацевт.

Проф. Момеков допуска, че ако веществото бъде набавено извън регламентирания ред, това би могло да стане от друга държава. "Вероятно, за да го има, трябва по някакъв начин да е закупен – може би от съседна страна“, коментира той.

Експертите са категорични, че фенобарбиталът има висок потенциал за развитие на зависимост. При продължителен прием може да се развие толеранс, което налага увеличаване на дозата за постигане на същия ефект.

Рязкото прекратяване на приема, особено след по-продължителна употреба, може да доведе до тежки симптоми на абстиненция, включително халюцинации.

Към този момент от разследването няма яснота при какви обстоятелства е било установено наличието на фенобарбитал в кръвта на Ивайло Калушев. Специалистите подчертават, че без конкретни данни за дозата, начина на прием и медицинската история не могат да се правят изводи за причинно-следствена връзка.


Още по темата: общо новини по темата: 250
21.02.2026 »
21.02.2026 »
20.02.2026 »
20.02.2026 »
20.02.2026 »
20.02.2026 »
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате...
11:44 / 21.02.2026
Две общини обявиха частично бедствено положение
10:55 / 21.02.2026
Топ криминалист: На "Петрохан" тримата са ликвидирани, на Околчиц...
10:25 / 21.02.2026
Усложнената зимна обстановка в България: Затворени пътища, снегов...
10:33 / 21.02.2026
Сергей Станишев: БСП е в смъртна заплаха
10:00 / 21.02.2026
Затвориха един от най-натоварените пътища в Родопите
09:47 / 21.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
12:37 / 19.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: