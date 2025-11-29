Тирове започнаха да закъсват заради снега в Родопите

© Два тира закъсаха заради снега в Смолянско. Заради влошеното време и валежите има закъсал тир на пътя Чепеларе - Пампорово, както и към прохода Превала, движението не е ограничено, но автомобилите заобикалят закъсалите товарни автомобили.



Сняг вали във високите части на проходите Пампорово, Превала и Рожен в област Смолян, снежната покривка е около 10 см извън пътните платна, съобщи за "Фокус“ дежурният в Областно пътно управление – Смолян. Пътните настилки се почистват, но все още не са напълно почистени.



От Пътната служба призовават водачите да шофират с повишено внимание и с автомобили, подготвени за движение при зимни условия.