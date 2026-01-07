ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Тези евробанкноти са фалшиви! Внимавайте!
По негови данни малко преди 16 часа на 2 януари неизвестен посетил хранителен магазин, купил си безалкохолно и си платил сметката с банкнота от 50 евро. Малко по-късно при отчитане на оборота собственикът на търговския обект се усъмнил, че банкнотата е фалшива.
Предал в полицейското управление в Шумен банкнотата. Криминалисти от полицейското управление в града влезли в дирите на местен жител. Вчера 35-годишният мъж е установен и задържан.
В хода на предприетите оперативни действия, осъществени под надзора на прокурор окръжната прокуратура в Шумен, е извършено претърсване в обитаваното от него жилище в града.
Намерени и иззети са още две неистински банкноти, всяка с номинал от 50 евро. Работата по образуваното досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 244 ал. 1 от НК продължава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Гласове от Южна България: Кошмарът продължава!
14:00 / 07.01.2026
Експерт по недвижими имоти: Новият тип купувач иска да се премест...
12:37 / 07.01.2026
ЕС подготвя програма за достъпни жилища
12:20 / 07.01.2026
Цените на куриерските услуги в евро – солено ще ни излезе
12:38 / 07.01.2026
Тежка обстановка в Родопите
12:09 / 07.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS