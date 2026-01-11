ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежка техника разчиства свлачището по пътя Смолян – Девин
"Работи се усилено, за да може в рамките на следващите 30 минути да се отвори едното платно на пътя, защото има много туристи в Широка лъка и в Девин и те трябва да успеят да минат от там, за да се приберат“, поясни Петров.
След отварянето на едното платно, работата ще продължи, защото падналата скална маса и пръст са много кубични метри. На място ще има регулировчици, които ще спират движението за по 10-15 минути, за да продължава работата по разчистването на свлачището и обрушването на ската, каза още зам.-областният управител на Смолян
