|Температурите тръгват нагоре, няма предупредителни кодове
Днес ще има разкъсана облачност, по-значителна над северните и източните райони. Преди обяд слаби превалявания от сняг ще има на отделни места в Предбалкана и Стара Планина. Намалена ще бъде видимостта през повечето дневни часове по поречието на Дунав. Ще е почти тихо. Максималните температури в повечето места ще са между 5° и 10°, по-ниски - в североизточните райони и местата с намалена видимост, за София - около 8°.
Над планините в Югозападна България ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има над масивите в източната половина от страната. В централните дялове на Стара планина преди обяд ще превалява слаб сняг. Ще духа силен, по високите части и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.
Над Черноморието ще има променлива облачност, по-значителна над южното крайбрежие. Ще духа слаб, предимно западен вятър, а след обяд ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 3° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
