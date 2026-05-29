Пазарът на търговски площи в Пловдив е сред най-затегнатите в страната, свободните площи в моловете на града са едва 2.7%, а основният наем вече достига 28 евро на квадратен метър. На този фон се задава най-мащабният търговски проект в историята на града: Promenada Mall с инвестиция от около 150 милиона евро, който при реализация ще се превърне в най-големия мол в Пловдив, показва анализ на Plovdiv24.bg.

Числата очертават рядка комбинация, почти нулева незаетост и стабилно покачващи се наеми, при положение че в съседните сегменти конкуренцията се изостря. Според анализ на консултантската компания Cushman & Wakefield ритейл парковете изместват традиционните молове по темп на растеж, а Пловдив се оказва в центъра на тази трансформация.

Наемите вървят нагоре, свободните площи почти изчезнаха

В пловдивските молове основният наем се задържа на 28 евро на квадратен метър — ниво, съпоставимо с това във Варна (28.5 евро) и осезаемо над Бургас (24 евро). За сравнение, в столичните молове основният наем достига 48 евро, което остава най-високото в страната.

По-показателен от цената обаче е делът на свободните площи. В Пловдив той е едва 2.7% — по-нисък дори от този в София, където незаетостта се покачи до 3.5% (около 12 500 кв. м празни площи) спрямо 2.2% в края на миналата година. С други думи, наемател, който търси добра позиция в пловдивски мол, на практика няма откъде да избира. Именно този недостиг подхранва и възходящата траектория на наемите.

Ритейл парковете настъпват, Пловдив е лидер

Натискът върху моловете идва от формат, в който Пловдив е национален първенец. Градът разполага със седем функциониращи ритейл парка с обща отдаваема площ над 81 500 кв. м и държи рекорда в страната по брой такива обекти на глава от населението. Сред действащите проекти са ParkMaxx Retail Park, Ритейл Парк Пловдив, VIA Park, VIA Север, XOPark Plovdiv, Technopolis Park и Ритейл Парк Райков.

Предимството на формата е ясно, по-нисък разход за поддръжка, открити паркинги и бърз достъп до големите вериги. Незаетостта при ритейл парковете е едва 2.1%, а наемите остават значително под тези в моловете, около 13 евро на квадрат в София и под 10 евро в останалите големи градове, включително Пловдив.

Прогнозата на Cushman & Wakefield е недвусмислена: към края на първото тримесечие на 2026 г. моловете все още държат 52% от пазарния дял срещу 48% за ритейл парковете, но до октомври тази година парковете ще изпреварят традиционните търговски центрове по общ обем площи. Темата е разгледана подробно и в анализа на Plovdiv24.bg за историческата рокада на пазара.

Мол гигант за 150 милиона евро на Сточна гара

Именно в тази конкурентна среда се връща на дневен ред проектът, който може да преначертае търговската карта на града. Promenada Mall на южноафриканския фонд NEPI Rockcastle, собственик на Paradise Center и Serdika Center в София, е предвиден за терен в района на Сточна гара, един от ключовите транспортни възли на Пловдив.

Мащабите са впечатляващи. Молът се планира върху площ от 56.6 декара, с разгъната застроена площ над 150 000 кв. м, от които около 60 000 кв. м ще бъдат отдаваеми. Проектът предвижда пет нива, включително подземно, паркинг за около 1900 автомобила, кино, зона за хранене и зелен парк. Обявената инвестиция е в порядъка на 141–150 милиона евро, като до момента основните вложения са за придобиване на терена.

Проектът има дълга история на отлагания, първоначално се очакваше да бъде завършен още преди години, но пандемията и процедурите по разрешителни го забавиха многократно. Реализацията му зависи от издаването на всички необходими строителни разрешения от община Пловдив. При успешен старт Promenada би добавил наведнъж повече отдаваема площ, отколкото държи който и да е действащ мол в града.

Какво означава това за пловдивчани

В момента търговската сцена в Пловдив се крепи на няколко утвърдени центъра, сред които Mall Plovdiv, Galleria Plovdiv и Markovo Tepe Mall, които работят при висока запълняемост. Появата на проект от мащаба на Promenada би разчупила това равновесие, увеличавайки рязко предлагането и потенциално оказвайки натиск върху наемите, които днес растат именно заради недостига на площи.

За потребителите това означава повече избор и нови марки, за наемателите - възможност за позиции, каквито в момента практически липсват, а за собствениците на съществуващите молове - нов и сериозен конкурент. Дали Promenada ще влезе в експлоатация и кога, остава отворен въпрос, но самото му присъствие в плановете вече променя логиката на пазара.

Пловдив междувременно затвърждава ролята си на инвестиционен център, градът се нареди на върха по строителство на нови големи имоти, макар че пазарът на жилищни сделки отчита сериозен отлив на купувачи. Защо имотният пазар в града е сред най-интересните и специфични в България, коментират и експерти от банковия сектор.