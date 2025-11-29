ИЗПРАТИ НОВИНА
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката
11:04
©
Ще се оправим ли с еврото, на какъв етап е подготовката за преминаването към новата валута и готови ли са вече стартовите пакети? Темата коментира пред  NOVA Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ.

Той обясни, че в рамките на кампанията на БНБ и Министерството на финансите е обиколил части от страната, където най-често са се срещали с общинските власти. "Отговаряхме на техните въпроси, събирахме много въпроси, което беше полезно", обясни Лингорски.

Основните въпроси са били технически, свързани с превалутирането.

"По отношение на това как през първия месец ще се работи с двете валути, по отношение на това как общинските власти могат да бъдат в помощ, тъй като на много места в страната, особено в малки населени места, там, където няма банкови клонове, общинските власти са обикновено основната точка за контакт на хората. В малките населени места, където няма банкови клонове, Български пощи ще бъдат основният източник на услугите, свързани с превалутирането", каза Лингорски.

Той посъветва хората да използват интернет страницата на Българската народна банка, където има отговори на много въпроси - evroto.bg.

"Банковата ни система е с много висока степен на подготовка", увери Лингорски. Направена е голяма инвестиция в това. 

Стартовите комплекти от евромонети започват да се продават от понеделник.

"Заредени са в клоновете на банките", каза Лингорски. И посъветва хората да се обърнат за това към търговските банки, да не се трупат пред БНБ. Има обаче ограничения за закупуването на стартовите пакети. "Всъщност тези монети влизат в обращение на 1 януари. Всеки, който погледне монетата, ще види, че на нея е изписана годината 2026 г. Излишно е наистина да се трупаме на опашките", каза Лингорски.

"Отново апел и съвет към всички граждани: внасяйте наличните си средства по банковите сметки. Не е необходимо да ги обменяте предварително в еврови купюри", посъветва той.

Новогодишната нощ

От Асоциацията на банките казват, че между 21:00 часа вечерта на 31 декември и 01:00 часа сутринта на 1 януари ще има техническо пренастройване на банкомати и ПОС-терминали. Означава ли това, че в тези около 4 часа на практика ние ще можем да плащаме само с кеш?

"Това е свързано и с оперирането на системите на БОРИКА и това е източникът на съобщението. Но то ще бъде поетапно. Могат да възникват в даден период временни спирания. Отново — съветът е човек да държи в кеш не повече от колкото са минималните нужди за кратък период от време. Системата ще бъде пренастроена бързо", увери Лингорски.


Статистика: